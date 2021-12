Traficante ligado ao Bonde do Maluco é preso em Salvador

Um homem, que faz parte da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), foi preso por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e em Sergipe. O suspeito foi detido nesta sexta-feira, 25, mas a informação foi divulgada neste sábado, 26.

O traficante Emerson Teles de Almeida, 18 anos, mais conhecido como "Noni", teve o mandado de prisão preventiva cumprido na casa dos pais dele, que fica no bairro de Fazenda Grande, em Salvador, segundo a polícia.

Além da prisão de "Noni", foram encontrados mais de 100 quilos de maconha que estavam enterrados em um terreno baldio na localidade conhecida como Iraque, na RMS. Os policiais interrogaram o traficante, confirmando onde a droga estava escondida.

“Ele era o responsável pelo armazenamento da droga e braço direito do gerente da quadrilha, Laelson Santana dos Santos, o 'Galego', que morreu em confronto com a polícia”, explicou a delegada Andrea Ribeiro, coordenadora de narcóticos do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Draco), de acordo com nota enviada à imprensa pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). A ação é um desdobramento da Operação Balão Mágico.

Participaram da ação policiais do Draco, da Operação Gêmeos, da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e da Força Tarefa da SSP. A droga foi encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para ser periciada.

Droga foi encontrada em um terreno baldio em Simões Filho (Foto: Divulgação | SSP-BA)

Policiais escavam o terreno para localizar a maconha (Foto: Divulgação | SSP-BA)

