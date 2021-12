Traficante escondia submetralhadora embaixo do colchão

A polícia apreendeu uma submetralhadora 9 mm, confeccionada artesanalmente, nesta quinta-feira, 31, na residência do traficante Ítalo Vinícius Oliveira, de 23 anos, na 1ª Travessa Lídio dos Santos, na região da Avenida San Martin. Policiais da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Liberdade) receberam informações pelo Disque Denúncia (3235-0000), que integrantes da quadrilha do traficante Lucas dos Santos Estrela, o "Mário Brasil", desfilavam exibindo a arma nas ruas do bairro.

Ítalo foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e negou para o delegado Daniel Pinheiro, da Delegacia de Homicídios Múltiplus (DHM), que integrava a quadrilha de "Mário Brasil". Ele falou que a arma estava em sua casa a pedido dos traficantes, que queriam escondê-la. A submetralhadora estava embaixo do colchão de sua cama. "Mário Brasil", que não foi encontrado durante a ação da polícia, é investigado por pelo menos dez homicídios na Liberdade.

De acordo com o delegado Daniel Pinheiro, investigações já comprovaram que Ítalo integra a quadrilha de "Mário Brasil", e que arma estava em sua residência atendendo um pedido especial do líder, que já foi preso anteriormente, pelo DHPP, por porte ilegal de arma de fogo e homicídio.

A arma apreendida foi enviada para perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e Ítalo autuado por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado ao Núcleo de Prisão em Flagrante, no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

