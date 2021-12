Traficante envolvido em morte de taxista é preso

Mais um traficante suspeito de matar o taxista Carlos André Castilho em julho de 2015, Igor Conceição de Jesus, de 20 anos, foi preso na quarta-feira, 17, na Engomadeira. No mesmo mês do crime, Yuri Machado Celestino, o Dalata, foi preso após ser reconhecido por testemunhas como um dos executores da vítima.

O taxista foi morto na Rua Apolinária Maria José Silva, no bairro Tancredo Neves. A vítima foi atingida por vários tiros ainda no interior do seu veículo.

Foram apreendidos com Igor 50 pedras de crack e 20 porções de cocaína. As drogas já foram encaminhadas à perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O suspeito foi autuado por tráfico e encaminhado ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), na Avenida ACM.

De acordo com a delegada Jamila Cidade, titular da 2ª DH/Central, Igor liderava o tráfico de drogas nas localidades do Corre Nu e Boiadeiro na Engomadeira. Ele tem um mandado de prisão em aberto por tráfico.

adblock ativo