Traficante é principal suspeito da morte de empresário

O traficante Gustavo Reguera Conde Filho, 34 anos, o Gutão, é o suspeito de matar o empresário Sérgio Ricardo dos Santos Magalhães, 34, na manhã de quinta-feira, 1º, na garagem do prédio onde a vítima morava, em Ondina.



O nome dele consta no site do Tribunal de Justiça no processo em que é acusado de tentar matar o empresário em maio de 2012. Na quinta, a polícia informou, sem citar nome, que quem tentou matar Sérgio era o suspeito do homicídio.



Sob anonimato, um policial contou que, minutos antes de Gutão ser preso por tráfico, em 2010, Sérgio havia saído do apartamento do traficante. "Gustavo desconfiou que Sérgio o entregou à polícia. O empresário era só usuário", conta.

Após sair da cadeia, o traficante ameaçou matar o empresário. Segundo o policial, o atentado de 2012 ocorreu quando a vítima encontrou Gutão, no Rio Vermelho, e questionou as ameaças. "Gustavo reagiu atirando, porque deve ter pensado que Sérgio iria tentar matá-lo", relata.

Há três anos, o suspeito foi preso com 2,3 kg de cocaína, 3,4 kg de maconha, 12 g de haxixe, quatro balanças de precisão e três munições de pistola ponto 45.

Na época, a polícia informou que Gustavo era um dos principais fornecedores de drogas a moradores de bairros nobres de Salvador.

A assessoria da Polícia Civil não confirmou o nome do suspeito, mas disse que os investigadores estão na rua para capturá-lo.

Em maio passado, o juiz Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, negou o pedido de prisão preventiva solicitado pela delegada Jorvane Andrade, a titular da 7ª DT (Rio Vermelho) em maio de 2012.

Sérgio levou três tiros na cabeça e dois no braço quando guardava bagagens na mala do carro na garagem do Maison Polonaise. Câmeras do prédio registraram a ação, que durou menos de um minuto.

