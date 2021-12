Traficante é preso por porte ilegal de arma em São Cristóvão

A Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM) anunciou, nesta terça-feira, 8, a prisão do traficante Ademário Vitorino dos Santos, o "Mario", 33, na Rua Beira Rio, no bairro de São Cristovão. Mario foi flagrado por policiais com um revólver calibre 38, uma balança de precisão, uma espingarda calibre 12, certa quantidade de cocaína, uma pistola 45 e 19 munições.

Os policiais da 49ª Companhia Independente da Policia Militar (CIPM) foram até o bairro depois de receberem denúncias de o traficante estaria andando armado pelas ruas. Ao ser abordado, Ademário negou que estivesse armado, admitindo que possuía uma arma e que ela estava guardada em outro lugar. A polícia encontrou a arma e todo o material apreendido na residência de outro traficante, na Rua 14 de novembro, também em São Cristóvão.

O delegado titular da DHM, Odair Carneiro, investiga o envolvimento de Ademário em homicídios na região de São Cristovão, já que ele é apontado como homicida.

adblock ativo