Traficante é preso em São Francisco do Conde

Mais um traficante foi preso, na quarta-feira (4), durante uma operação deflagrada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O suspeito é Ronald da Silva Ferreira, o Júnior, de 18 anos, responsável por guardar as drogas e o armamento da quadrilha.

De acordo com o diretor adjunto do Draco, delegado Alexandre Narita, Ronald é o quinto integrante do bando, liderado pelo traficante Denílson Amorim dos Santos, o Deninho vulgo "Demônio", que cumpre pena no Presídio Regional de Feira de Santana, a ser preso.

Ronald foi capturado na localidade da Muribeca, em São Francisco do Conde, com uma pistola calibre 380, um revólver calibre 32 e uma espingarda calibre 12, além de 100g de cocaína. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e em seguida encaminhado ao sistema prisional.

adblock ativo