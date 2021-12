Traficante é preso em flagrante, após perseguição policial

Nem mesmo a habilidade em pilotar uma moto em alta velocidade, livrou Jamerson William dos Santos, 18, de ser preso em flagrante. Depois de tentar fugir da polícia em uma moto com duas adolescentes na garupa, a menor G. S. A e Leandra Santos de Almeida, 18, correndo em contramão, pelas ruas do Pero Vaz, San Martin e IAPI, Jamerson foi pego por policiais da cia Apolo da PM portando nove pedras de crack, sem nenhuma identificação, nem os documentos do veículo que conduzia.

"Foi uma fuga digna de qualquer filme de Hollywood. Ele conduzia a moto como se fosse um piloto profissional. Foi assustador. Essas duas jovens devem agradecer a Deus por estarem vivas, pois por pouco elas não morrem", disse Cabo Valmir, da cia Apolo, responsável pela prisão.

De acordo com as duas garotas, Jamerson era mototáxi e fazia corridas na região de São Caetano e Largo do Tanque.

Preso em flagrante, e enquadrado pelos crimes de tráfico de drogas, condução de veículos sem habilitação Jamerson deve ser encaminhado para o presídio de Mata Escura. "Pela quantidade de drogas, já se caracteriza tráfico de drogas. Além disso tem a questão de conduzir um veículo sem habilitação. A pena mínima que ele deve cumprir são de cinco anos", informou o delegado que efetuou o flagrante Israel Aristides, da 1º Delegacia.

