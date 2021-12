Traficante é preso e tenta subornar policiais com R$ 80 mil

A Polícia Militar prendeu Djalma dos Santos, 35 anos, apontado como líder do tráfico de drogas do Bairro da Paz. Djalma tentou subornar os policiais oferecendo a quantia de R$ 80 mil. Ele foi pego por policiais da 15ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na quarta-feira, 7. O caso só foi divulgado nesta sexta-feira, 9.

Djalma e o comparsa Ronaldo Rodrigues de Almeida, o "Galego" ou "Veio", 34, foram presos na Rua Tancredo Neves, na localidade do Areal, Bairro da Paz. Djalma era procurado pelo DHPP e sua foto estava no aplicativo do Sistema de Informação para Proteção à Pessoa (SIPP), da Polícia Civil.

Com eles a polícia apreendeu R$ 25 mil, uma pistola 380, munições, maconha prensada, uma balança de precisão e embalagens para acondicionar drogas. O material já foi encaminhado à perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT).



Foram apreendidos R$ 25 mil, uma pistola 380, munições, maconha prensada, uma balança de precisão Foto: Ascom| Polícia Civil

A delegada Andréa Ribeiro, titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), explicou que Djalma é acusado de participar de uma chacina no Bairro da Paz, ocorrida em setembro de 2007, quando cinco pessoas foram deixadas em via pública, mortas com vários tiros, depois de terem pescoço e mãos amarrados por fios e cordas.

Djalma também é apontado como responsável pelas mortes de Jenilson Silva de Jesus e Balbino Ferreira dos Santos, ambos em janeiro do ano passado, no mesmo bairro. Segundo a polícia, os crimes têm relação com o tráfico de drogas. A polícia investiga a participação do traficante em outros homicídios ocorridos na região.

Ele já tem passagens por homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma, Djalma foi autuado novamente pelos dois últimos crimes e por associação ao tráfico e corrupção ativa. Ronaldo vai responder por tráfico, associação e porte de arma. Eles já estão na Cadeia Pública, no Complexo Penitenciário da Mata Escura, informou a polícia.

adblock ativo