Traficante é preso depois de incendiar casa em Feira

O traficante Roney Conceição Santana, 18 anos, foi preso por policiais da Delegacia de Homicídios (DH) com o apoio dos Investigadores da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), de Feira de Santana, nesta quarta-feira, 18, por atear, na companhia de mais três adolescentes, fogo na casa da mãe do traficante rival Elvis Newton Cerqueira Silva, 38, que está sendo procurado.

Segundo informações da DH/Feira Roney agiu a mando de Romilson dos Santos Silva, o Dadai, 28 anos, líder do tráfico de drogas no bairro Aviário, que tinha richa com Elvis pelo controle da venda de drogas no local. Após o atentado, Elvis executou Romilson com vários tiros, na segunda-feira,16. Outros três homens, identificados pelos apelidos de Têlo, Bê e Peixe, também participaram do homicídio e estão sendo procurados.

De acordo com o delegado Fabrício Linard, titular da DH/Feira, a mãe de Elvis, 77 anos, e um irmão dele, que estavam no imóvel, conseguiram escapar ilesos do incêndio. Roney e os comparsas ainda furtaram uma TV LCD de 32 polegadas e uma motocicleta, pertencente a Elvis.

Outros dois integrantes da quadrilha de Dadai também foram presos no decorrer da prisão de Roney. Everaldo Weliton dos Santos Sacramento, 41, e Gerson Ferreira dos Santos Neto, 26, foram flagrados num imóvel com o revólver calibre 38, utilizado por Elvis para matar Romilson.

Os investigadores chegaram ao nome de Elvis porque ele deixou cair o RG no local da morte de Romilson. Autuados por porte de arma, Roney, Everaldo e Gerson foram encaminhados ao Presídio Regional de Feira de Santana.

adblock ativo