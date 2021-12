Traficante é preso comemorando morte de rival em Salvador

O traficante Anderson Roque dos Santos, de 32 anos, foi preso na localidade do "Boiadeiro", em São João do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, quando estava comemorando a morte de um rival, informou, nesta quinta-feira, 17, a Polícia Civil.

Ele foi capturado na terça, 15, por policiais da 9ª Companhia Independente da Policia Militar (CIPM).

Conforme a polícia, ele festejava a morte de Cláudio Hélio Brito Oliveira, 29, e de outra vítima ainda não identificada, assassinados no mesmo dia.

Armado com dois revólveres calibre 38, municiados, Anderson estava com um comparsa que conseguiu fugir.

Ele foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), na Pituba. Após ser interrogado, Anderson encaminhado ao Sistema Prisional.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o traficante já havia sido preso, em dezembro de 2013, no bairro de Pirajá, após ser flagrado com uma metralhadora 9mm.

