Traficante é preso com arma de uso restrito na Via Expressa

O traficante Leandro Fernandes da Silva, o "Coroa", de 24 anos, foi preso em flagrante com uma pistola ponto 40 na noite do último sábado, 24. A arma, de uso restrito da polícia, foi encontrada por policiais militares da Operação Gêmeos, dentro de um táxi, na Via Expressa, na Avenida Barro Reis. A informação só foi divulgada nesta terça-feira, 27.

Na delegacia, o traficante informou que usava a arma para se defender, pois estava sendo ameaçado pelos rivais identificados como Lucas Sodré e "Ed Gordo", integrantes da quadrilha liderada por "Baco". O delegado Guilherme Machado, titular da 3ª DH/BTS, investiga o envolvimento de Leandro em homicídios ocorridos na região.

Autuado por porte ilegal de arma, Leandro, que já foi preso em 2013 pelo mesmo crime e por tráfico de drogas, foi encaminhado para a Cadeia Pública, no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

