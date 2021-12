Traficante é morto pela PM e comparsa preso com fuzil

Fabrício Melo de Assis, conhecido como "Mascarado", suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em Salvador, foi morto após uma troca de tiros com a polícia na localidade do Barro Duro, comunidade às margens da estrada CIA/Aeroporto. O caso aconteceu na madrugada de quarta-feira, 18, mas a informação só foi divulgada pela Polícia Civil nesta quarta-feira, 19.

De acordo com a polícia, os investigadores chegaram até Fabrício após ele ter sido denunciado por Heliton dos Santos Silva, o "Terror", apontado como seu comparsa no tráfico na localidade.

Fabrício teria reagido à prisão atirando contra os policiais. Na troca de tiros, foi baleado. A polícia informou que ele ainda chegou a ser levado para o Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, mas não resistiu aos ferimentos.

Heliton dos Santos, que forneceu o endereço do comparsa, havia sido preso horas antes, na mesma localidade. Na casa dele, a polícia encontrou um fuzil, uma pistola ponto 40, uma espingarda (calibre 28), um revólver e 225 pedras de crack.

Heliton, que também tinha munições de diversos calibres e coletes a prova de bala, foi autuado por tráfico e posse ilegal de armas de uso restrito. Segundo a polícia, ele assumiu que era o dono da droga e disse que as armas tinham sido trocadas por uma submetralhadora com outro traficante, apelidado de "Gago", já morto.

Em depoimento, Helinton admitiu já ter participado de um homicídio, que está sendo investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Heliton foi levado para a carceragem da 10ª Delegacia, em Pau da Lima. Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

