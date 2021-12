Traficante é assassinado por rivais em São Caetano

O cenário era de guerra, mas foi uma batalha. Nela, os 'soldados do tráfico' da Cirlândia, em São Caetano, conseguiram derrubar o líder do tráfico de drogas da Formiga, no mesmo bairro, na noite de segunda-feira, 28. Everaldo Rocha dos Santos, o Everaldinho, não resistiu aos ferimentos causados por dois tiros no tórax e no abdômen. Ele era apontado como um dos líderes do tráfico de drogas com atuação na localidade da Formiga, na Capelinha e na Boa Vista.

Everaldinho estava entre os assassinos mais procurados de Salvador desde março de 2014, quando entrou para o Almanaque do Departamento de Homicídios (DHPP) - que mais tarde foi transformado no Sistema de Informação para Proteção à Pessoa (SIPP) da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

Há pelo menos dois anos ele estava no Baralho do Crime como o 2 de paus. Além disso, Everaldinho tinha ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC) do Rio de Janeiro, segundo o major José Raimundo Barros, comandante da 9ª CIPM (Pirajá).

Ele foi encontrado baleado por policiais da 9ª CIPM, na Travessa Alto do Barrilete, na Formiga. Os PMs ainda o levaram ao Hospital do Subúrbio, onde morreu. "Everaldinho foi morto em confronto entre marginais das localidades da Formiga e da Cirlândia. Não teve nenhuma participação da polícia", afirmou o titular da 4ª Delegacia (São Caetano), Nilton Tormes.

O major Barros, comandante da 9ª CIPM (Pirajá), acredita que o confronto entre as duas facções foi motivada pela presença de Everaldinho no bairro. Isso porque, apesar de liderar o tráfico em diversas localidades, ele era pouco visto.

"A presença de Everaldinho, que era rara, acirrou os ânimos. Ele veio para tomar pontos [de venda de drogas] perdidos e manter os prontos que já tinha", afirmou o major. Conforme relatou, a facilidade em aparecer e fugir rendeu ao 2 de paus o apelido de Fantasma. Quando sumia, ele ia para o Rio de Janeiro, onde tinha ligações com integrantes do PCC.

Perícia inicial inconclusiva

O Departamento de Homicídios diz que Everaldinho foi morto por volta das 23h ao sair da Cirlândia para tomar uma 'boca de fumo' na Formiga, onde foi recebido a tiros por rivais. Mas o perito Ribio Januário, do Departamento de Polícia Técnica, afirma que "o local não guarda nenhum vestígio que eu possa relacionar o fato à vítima".

Pouco antes das 19h de segunda, 28, policiais da 9ª CIPM souberam, por monitoramento das redes sociais, da possibilidade de um confronto e montaram uma operação, com a participação de 12 guarnições. Em nota, a PM informou que policiais foram recebidos a tiros por volta das 21h30, na Formiga, e revidaram. Na ação, foi preso Tomás Conceição, suspeito de fazer parte do bando de Everaldinho.

Tocava o terror

"Everaldinho era do tipo que comandava a área com terror. As pessoas tinham medo dele, não tinham respeito", afirmou Darlan Assis, coordenador de investigação da 4ª DT.

Everaldinho já foi indiciado por homicídio e tráfico de drogas. Além disso, ele era investigado como suspeito de ter ordenado a execução de diversas pessoas. Segundo a polícia, todas as execuções teriam sido motivadas por disputa por ponto de venda de drogas.

adblock ativo