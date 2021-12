Traficante é apreendido na Boca do Rio

Filipe da Silva Macedo, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, na manhã desta segunda-feira, 28, no bairro da Boca do Rio, na localidade conhecida com Bananal.

Junto com ele foram encontrados oito tabletes de maconha, 27 munições para pistolas calibre ponto 40 e 380 e revólver 38, além de centenas de pinos utilizados para embalar cocaína.

A operação foi realizada pela 9ª Delegacia Territorial (DT).

