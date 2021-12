Traficante acusado de homicídio é preso em Valéria

Um homem identificado como Diego Santos da Silva, de 24 anos, foi preso em flagrante, na noite desta segunda-feira, 8, sob a acusação de tráfico de drogas, no bairro de Valéria, em Salvador.

Segundo informações da 31ª Companhia Independente de Polícia Militar(CIPM), Diego foi flagrado com uma pistola 380 e munições. Ele estava sendo investigado na 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), pela morte de Marcus Vinícius Silva Conceição. O crime aconteceu no dia 17 do mês de julho, numa comunidade conhecida como Pata Pata, naquele bairro.

De acordo com CIPM, o suspeito foi conduzido para o Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), onde está à disposição da justiça.

adblock ativo