Tráfego no Rio Vermelho muda a partir deste sábado

Por conta das obras de requalificação do bairro do Rio Vermelho, a rua João Gomes terá a faixa da esquerda interditada, nas proximidades do hotel Catarina Paraguaçu, a partir deste sábado, 26, seguindo até a próxima quarta-feira, 30.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), durante a ação, os motoristas deverão prosseguir pela avenida Cardeal da Silva, alcançando a rua da Paciência pela travessa Prudente de Moraes.

O órgão de trânsito também prevê a total interdição da via entre as 22h do domingo, 27, e as 6h da segunda-feira, 28. Nesse caso, os condutores terão que buscar rotas alternativas, como a rua Conselheiro Pedro Luiz, a avenida Garibaldi, o bairro da Ondina ou a Federação.

Já entre os dias 2 e 6 de janeiro, a faixa bloqueada será a da direita, impedindo o acesso dos veículos à avenida Cardeal da Silva neste período. Sendo assim, a rua da Paciência, à esquerda antes do Largo de Santana, foi determinada como sentido obrigatório. Toda a região será sinalizada, segundo a Transalvador.

