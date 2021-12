Tráfego na Av. Contorno será liberado em quatro dias

A passagem de veículos pela Avenida Contorno, onde houve uma deslizamento de terra neste domingo, 16, será liberada em quatro dias, segundo comunicado da Prefeitura Municipal de Salvador. Até lá, agentes da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e Sucop vão retirar cerca de 20 mil metros cúbitos de material oriundo do deslizamento, que bloqueou totalmente a via.

Até a noite deste domingo, não foram encontradas possíveis vítimas de soterramento durante a ação de escavamento. A operação envolve 22 caçambas, três retroescavadeiras e três pás-carregadeiras, e prosseguirá durante toda a noite. Até o início da manhã desta segunda-feira, 17, deve ocorrer a liberação da via no sentido Campo Grande.

O titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Defesa Civil, Paulo Fontana, destacou o que será feito para evitar mais deslizamentos no local. "Além de limparmos a área, temos que garantir a contenção da encosta para evitar que isso volte a acontecer. A solução que encontramos, a princípio, é a contenção através de cortina atirantada", afirmou o secretário.

A recomendação é que os motoristas evitem a área, usando como alternativas de tráfego o túnel Américo Simas e a Ladeira da Montanha.

Segundo o engenheiro Luis Edmundo, diretor da Faculdade Politécnica da Ufba, que esteve na área, é provável que um vazamento de esgoto e as fortes chuvas tenham provocado o deslizamento. Equipes do Serviço Móvel de Atendimento de Urgância (Samu), Corpo de Bombeiros e Polícia Militar estão no local para dar suporte à operação, caso a suspeita de que há vítimas soterradas seja confirmada.

