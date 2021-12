Tráfego em seis novas rotas da BR-Águas Claras será liberado

As seis novas rotas de tráfego da segunda etapa da Linha Vermelha (Sistema Viário da BR-Água Claras) terão o tráfego liberado na madrugada desta quarta-feira, 7.

A data foi escolhida por ser feriado da Independência do Brasil, período de baixa circulação de veículos na região, permitindo a adaptação dos motoristas.

A BR-Água Claras foi inaugurada neste domingo, 4, beneficiando quem circula em Águas Claras e na BR-324. A obra contou com investimento de R$ 50 milhões.

Confira as rotas liberadas:

- Da BR-324 para Águas Claras ou Cajazeiras: entra na Via Marginal, desce a primeira à direita, pega o sistema novo e sobe pela Rua Celika Nogueira.

- Da BR-324 (sentido Feira de Santana) para voltar a Salvador ou pegar a Estrada do Derba: entra na Via Marginal e desce na alça de retorno, passando sob o viaduto.

- De Águas Claras ou Cajazeiras em direção à BR-324: desce pela Rua Oswaldo Leal e pega o sistema novo, chegando ao sentido da via que preferir.

- De Salvador para a Via Regional: pega a Via Marginal da BR-324, após a passarela lilás, desce na primeira alça, pega o sistema novo e vai direto.

- Da Estrada do Derba para a Via Regional: passa embaixo do viaduto e segue direto pelo sistema novo.

- Da Estrada do Derba para Feira de Santana: passa embaixo do viaduto e sobe a primeira alça à direita, chegando à nova Via Marginal.

