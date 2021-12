Tráfego é liberado na Jaqueira do Carneiro

O tráfego na estrada da Jaqueira do Carneiro, em Campinas de Pirajá, que liga o bairro à BR 324, foi liberado no final da tarde desta segunda-feira, 23. A pista estava interditada pela Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador (Sucop) e bloqueada pela Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

O motivo foi uma cratera que se abriu, por conta da uma galeria de esgoto que rompeu, no domingo, 22. O bloqueio agravou os congestionamentos no viaduto da Brasilgás, que serve de alternativa para o acesso entre rodovia e bairro, e dificultou a vida dos moradores.

O local faz parte do trecho de operação da concessionária Via Bahia, que administra trecho da BR entre a capital e Feira de Santana. Em nota, a assessoria da empresa afirmou que já foram iniciados os reparos para sanar definitivamente o problema.

A assessoria confirmou também que o afundamento da pista foi causado pelas chuvas que atingiram a cidade, e que a concessionária está atuando "a fim de compreender as causas do ocorrido, garantir a integridade da BR-324, a segurança de seus usuários e evitar o agravamento da situação".

Como a alternativa à Jaqueira do Carneiro, os motoristas usavam o viaduto Brasilgás (dois sentidos). Já no sentido BR- São Caetano, também era possível chegar ao bairro via Largo do Tanque.

Quanto ao transporte coletivo, a assessoria da Transalvador informou que as seis linhas de ônibus que acessam a Jaqueira do Carneiro (com os destinos Lapa, Barra 1, Barra 2, Barra 3, Pituba e São Joaquim) estão também utilizando o viaduto da Brasilgas para cumprir o itinerário.

