Tráfego é interditado no Garcia, Rio Vermelho e no Subúrbio no fim de semana

Neste final de semana, o tráfego será temporariamente interditado em três bairros de Salvador: no Garcia, para a realização da Procissão Nossa Senhora de Lourdes, e no Rio Vermelho, para o desfile do bloco de palhaços. Ambos acontecem neste sábado, 11. Já no Subúrbio, a interdição ocorrerá no bairro de Ilha Amarela, para a Caminhada Paz com Cristo no domingo, 12.

A interdição progressiva no Garcia acontecerá a partir das 18h. A Procissão Nossa Senhora de Lourdes seguirá pela rua Leovigildo Filgueiras (saída do Colégio das Sacramentinas), passando pela rua Prediliano Pitta e praça Marquês de Olinda, chegando ao fim de linha do bairro.

Já no Rio Vermelho, a bloqueio será na rua da Paciência, partir das 19h, para a saída do desfile dos palhaços na quadra esportiva, em frete à travessa Lydio de Mesquita. O desfile seguirá pelo Largo de Santana, rua Guedes Cabral, rua Borges dos Reis, praça Colombo, Largo da Mariquita, rua Dr. Odilon Santos, com chegada final na rua da Fonte do Boi, nas imediações do Hotel Ibis.

No domingo, a interdição começará às 8h, na Ilha Amarela, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, para a Caminhada Paz com Cristo. O evento seguirá por uma faixa da rua do Tronco, seguindo pela rua Cabaceira, rua Direta do Rio Sena até o final de linha da Praça do Rio Sena.

