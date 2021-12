Tráfego de veículos no sentido Rio Vermelho é liberado em obras da Ondina

O tráfego de veículos no trecho em obras da avenida Oceânica no sentido Rio Vermelho, em Salvador, foi liberado na manhã desta segunda-feira, 11.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), a circulação no sentido contrário para Ondina já tinha sido liberada desde o último dia 1º de fevereiro.

A equipe do Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria da Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop) para saber se as obras já foram concluídas, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

