Tráfego continua congestionado após inauguração de viadutos na Rótula

O fluxo de veículos permaneceu intenso na região da Rótula do Abacaxi, mesmo após a inauguração dos dois primeiros viadutos da Via Expressa no domingo, 1º. Nesta segunda-feira, 2, um congestionamento foi registrado no local devido a um buraco na pista em frente ao Supermercado Atacadão, para quem seguia em direção à Av. San Martin. Outro ponto de engarrafamento foi registrado também na Ladeira do Cabula, em direção à Rótula.

Inauguração - Na manhã de domingo, 1º, os dois primeiros viadutos da Via Expressa Expressa Baía de Todos-os-Santos foram entregues à população. Os novos empreendimentos ligam o bairro do Retiro à região do Iguatemi e o Iguatemi ao Retiro.

Com cerca de 340 mestros de comprimento em cada sentido, e 8,80 metros de largura com duas pistas de cada lado, os viadutos devem receber, em média, 40 mil veículos por dia.

“Essa é a primeira parte da obra da Via Expressa a ser entregue à população. A previsão é que no fim de setembro a antiga Rótula do Abacaxi esteja concluída, com os seis viadutos que vão integrar a Via Expressa”, afirmou o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), Milton Villas-Bôas.

A previsão é que, com a entrega dos dois viadutos, os operários tenham mais facilidade e agilidade para concluir as obras e o trânsito seja desafogado na região.

adblock ativo