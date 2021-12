Tradicional procissão de Bom Jesus dos Navegantes é realizada neste sábado

O calendário religioso de festas populares de 2011 teve início, na manhã deste sábado, 1º, com a tradicional procissão de Bom Jesus dos Navegantes, que acontece sempre no dia 1º de janeiro. As homenagens começaram às 8h, com uma missa solene celebrada pelo bispo Dom Josafá Menezes, na Basílica da Conceição da Praia, com a participação de cerca de mil devotos.



“A procissão do Bom Jesus dos Navegantes abre o calendário, porque Ele vai à frente das tempestades e vence os abismos, atravessando a viagem dos tempos, para nos garantir um bom ano”, pregou Dom Josafá.

Às 10h, a imagem de Nossa Senhora da Conceição da Praia, seguida pela imagem do Bom Jesus dos Navegantes, seguiu no cortejo, que saiu da igreja até a sede da Capitania dos Portos.

De lá, a galeota Gratidão do Povo, com 118 anos, iniciou a procissão marítima pelas águas da Baía de Todos-os-Santos, por onde foi conduzida a remo por 12 homens da Marinha do Brasil.



Seguida por dezenas de embarcações de pequeno e médio porte, a embarcação seguiu para o Farol da Barra para, depois, parar no Porto de Salvador, no Comércio e, finalmente, seguir em direção à Boa Viagem.



Às 12h30, o momento que centenas de fiéis aguardavam desde as primeiras horas da manhã emocionou os presentes. A imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem saiu da igreja que leva seu nome e desceu à praia para receber a galeota Gratidão do Povo e reecontrar a imagem do homenageado do dia: Nosso Senhor Bom Jesus dos Navegantes.

A galeota completará 119 anos no próximo dia 4 e foi reparada poucos dias antes da procissão, após constatação de uma pequena infiltração na altura da quilha, por falta de vedação entre as madeiras.

Neste domingo, 2, haverá uma nova missa na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, seguida de outra procissão, desta vez pelas ruas da Cidade Baixa.

