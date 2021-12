Tradicional feira de fogos ganha um novo endereço em Stella Maris

Quem pensa em fazer barulho nas festas juninas já pode se planejar para comprar os fogos de artifício na tradicional feira junina da capital baiana. Se até o ano passado o comércio ficava localizado na avenida Paralela, agora, os feirantes ocupam um terreno na alameda da Praia, no bairro de Stella Maris. A feira funciona todos os dias, das 8h às 22h.

O representante da Associação dos Comerciantes de Fogos de Artifício, Felipe Santos, explicou que as obras da construção do metrô, juntamente com o funcionamento de um circo na avenida marginal à Paralela contribuiram para a mudança de endereço.

“A localização é ruim, mas tivemos que vir para Stella Maris como uma forma de seguir os critérios de segurança”, disse Felipe, referindo-se à condição do Corpo de Bombeiros, que determina uma distância de 100 metros entre a feira de fogos e estabelecimentos.

O comerciante Paulo Andrade, que é proprietário de uma barraca no espaço, também critica o espaço, mas está esperançoso quanto à comercialização de fogos de artifício.

Por isso, ele investiu no estoque, no qual foi possível encontrar variedades de foguetes, bombas e traques de massa, este, segundo o dono da venda, um dos produtos mais procurados pelos clientes. “Temos traques coloridos e que oferecem lembrancinhas para as crianças”, contou o vendedor.

Cliente assíduo da feira, o aposentado Adalto dos Santos comprou 20 caixas de traque de massa pelo valor de R$ 30. “Esses fogos são para minha filha, que é professora de crianças e vai organizar uma festa junina com os alunos da escola pública”, disse o aposentado.

Enquanto Adalto comprou traque para sua filha utilizar com os alunos, o também aposentado, Franklin Santos optou pelos artifícios conhecidos como bomba de cinco e de dez, para uso próprio.

Ele, que se declarou um amante de festas juninas, criticou o valor dos produtos. “Acho que, do ano passado para cá, os preços subiram. Os fogos poderiam ser mais baratos”, exclamou Franklin, que pagou R$30 pela caixa de bombas.

A clientela da feira de fogos também atrai o público que revende os artefatos por um preço maior. É justamente isso que o ambulante Cândido Costa pretende fazer o material comprado em Stella Maris. Ele procurou o local nesta segunda-feira, 12, para abastecer sua quitanda, que funciona no Bairro do Paz.

“Mesmo mais caro, os vizinhos preferem comprar comigo do que se deslocar para a feira”, garantiu o vendedor ambulante.

Atendimento

Na feira, funcionam 14 barracas, no entanto os comerciantes afirmam não a fazer concorrência entre si. Mesmo com a “combinação de valores”, o vendedor Gustavo Lessa, proprietário de um ponto de venda de fogos, acredita que o cliente vai procurar o ponto que oferecer o melhor serviço e atendimento.

“Aqui, nós fazemos encomendas, embalamos a mercadoria e ajudamos a colocar os fogos no porta-mala do carro”, explicou Gustavo sobre o diferencial de sua barraca diante das outras.

Ele acredita que a crise econômica e o novo espaço onde encontra-se a feira de fogos não vão atingir, em peso, as vendas.

“Soltar fogos faz parte da cultura do baiano. Por isso, imagino que o movimento de clientes vai aumentar nas vésperas das festa juninas”, afirmou.

* Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

