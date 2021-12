Tradicional Caminhada da Liberdade é cancelada por falta de apoio

A tradicional Caminhada da Liberdade, que celebra o Dia da Consciência Negra, não será realizada este ano. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 19, pelo coordenador do Fórum de Entidades Negras da Bahia, Jorge Antônio.

Um dos integrantes da entidade, o presidente do bloco afro Ilê Aiyê, Antônio Carlos Vovô dos Santos, lamentou e explicou que, apesar da importância e beleza da mobilização, a falta de apoio financeiro dificulta a realização de mais uma edição do evento na tarde desta terça, 20.

Esta seria a 18ª edição da marcha da Consciência Negra, que tem saída na Senzala do Barro Preto, sede do Ilê Aiyê localizada no bairro da Liberdade, e tem como destino final o Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador.

Luta e resistência

Ao longo de todo o percurso, a Caminhada da Liberdade reúne milhares de pessoas que seguem embaladas pela música e percussão dos tambores de blocos afros tradicionais, como Ilê Aiyê, Muzenza, Malê Debalê e Os Negões.

Durante as suas edições, o evento homenageou importantes personalidades do movimento negro e traz à tona questões sobre a importância de valorizar a história de luta e resistência do povo negro.

Conen

Já a Coordenação Nacional de Entidades Negras (Conen) mantém a 39ª Marcha da Consciência Negra com concentração, às 14h, no Campo Grande, e encerramento na Praça Municipal de Salvador.

A entidade homenageará lideranças como Osvaldo Orlando da Costa (1938-1974), líder revolucionário da guerrilha do Araguaia; Marielle Franco, feminista, ativista dos Direitos Humanos e vereadora do Rio de Janeiro assassinada este ano; mestre Moa do Katendê, capoeirista; e o jovem Charlione Lessa Albuquerque, ambos assassinados durante as eleições.

*Sob supervisão da editora Lhays Feliciano

adblock ativo