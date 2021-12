"Trabalhamos com a hipótese de acidente", diz delegado após morte de menino em hotel

O diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), José Bezerra, investiga a hipótese de acidente como causa da morte de um menino de 12 anos, ocorrida na manhã desta segunda-feira, 23, no Hotel Mercure Salvador Boulevard, no Caminho das Árvores. A criança morreu após cair do nono andar do prédio, no qual estava passando uma temporada com a família.

"Os ocupantes do apartamento eram familiares da criança que sofreu a queda. Eles nos relataram que, de vez em quando, a criança tinha algum comportamento de sonambulismo. A gente está trabalhando com a hipótese de um acidente", explicou Bezerra.

Com a falta de indícios de violência, a polícia segue a investigação pela versão da família da vítima. "No apartamento, não vimos nenhuma desarrumação ou desordem dos mobiliários que indicasse alguma discussão", pontuou.

Ainda de acordo com o diretor, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) já realizou os exames periciais e entrevistas necessárias. Entre as pessoas ouvidas estão, além de familiares, funcionários do hotel, que também foram conduzidos para o Departamento. Os policiais ainda devem voltar ao local para exames complementares.

A remoção do corpo do adolescente foi realizada ainda pela manhã. Sua identidade está sendo preservada até a conclusão das investigações.

Pronunciamento

Pela manhã, o Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria da Rede Mercure, que informou que o edifício funciona como um 'condotel', um condomínio que é operado como hotel, oferecendo aluguéis a curto prazo. Segundo a rede, a família da criança é proprietária de um dos apartamentos.

Confira a nota na íntegra:

"O Mercure Salvador Boulevard lamenta o ocorrido e informa que está prestando o suporte necessário à família e às autoridades. O hotel informa ainda que o edifício é um condotel e o fato ocorreu em uma propriedade privada, não operada pelo hotel".

*Sob a supervisão da editora Thaís Seixas

