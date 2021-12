Trabalhadores Sem-Terra ocupam Rótula do Abacaxi nesta segunda

>> Qual a sua opinião sobre esse movimento?

Cerca de cinco mil integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) ocupam, na manhã desta segunda-feira, 26, a Rótula do Abacaxi na região das obras do metrô. O trânsito está congestionado na ACM sentido Rótula, no Retiro, Cabula e Avenida San Martin. O tráfego também foi afetado durante a caminhada do grupo da BR-324 até Salvador, quando os Sem-Terra passaram por Campinas de Pirajá e Barros Reis.



Agentes da Transalvador e policiais militares das Rondas Especiais (Rondesp) acompanham o grupo. Os manifestantes têm reunião com representantes da Secretaria Estadual de Agricultura na tarde desta segunda para discutir a pauta de negociação, que inclui o assentamento de 25 mil famílias de Sem-Terra e melhorias no assentamento onde estão outras 10 mil famílias, que não tem estrutura, de acordo com Lúcia Barbosa, diretora estadual do MST. O grupo vai passar a noite na Rótula do Abacaxi e segue para o Centro Administrativo da Bahia (CAB) nesta terça, onde vão protestar.





Integrantes dos Sem-Terra marcham da BR-324 até Salvador e acampam na Estação do Metrô da Rótula do Abacaxi

