Trabalhadores rurais e pequenos agricultores ocupam CAB

Trabalhadores rurais e pequenos agricultores mantêm ocupação nesta quarta-feira, 29, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). O grupo, que é ligado à Federação dos Trabalhadores na Agricultura da Bahia (Fetag), promove atos em diversas secretarias do CAB nesta quarta. No início da manhã, eles tomam café da manhã na Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e ESporte da Bahia (Setre).

Ainda pela manhã, eles fazem passeata até a Companhia de Ação Regional (CAR), ligada à Secretaria do Desenvolvimento e Integração Regional do Estado (Sedir). Por volta de 12h, cerca de cinco mil trabalhadores devem acampar na Secretaria da Agricultura e Reforma Agrária. Pela tarde, o grupo faz ato em frente à Governadoria.

De acordo com Reginalda Lopes, coordenadora da Fetag, o movimento faz parte do Grito da Terra Bahia 2013, que reivindica reforma agrária, crédito fundiário, liberações de títulos da terra e novas tecnologias para convivência com a seca.



O grupo, que começou a chegar nesta terça, deve desocupar o CAB nesta quarta. Esse é a terceira ocupação de agricultores em Salvador. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e o Movimento Estadual de Trabalhadores Assentados; Acampados e Quilombolas (Ceta) também já realizaram jornadas em luta por reforma agrária na capital baiana.

