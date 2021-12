Trabalhadores protestam por pagamento de salários no Dique

Cerca de 400 trabalhadores da empresa Grenit realizam uma manifestação na manhã desta sexta-feira, 11, na região da Arena Fonte Nova, no Dique do Tororó.

De acordo com informações do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações no Estado da Bahia (Sinttel), a categoria reivindica o pagamento dos salários e vale-alimentação de março e o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos funcionários demitidos.

"A empresa não se posicionou até o momento, apesar de tentarmos contato por diversas vezes. Por este motivo, demos continuidade ao movimento", afirma da diretora de informação do Sinttel, Diana Damasceno Bulhosa.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), os trabalhadores se concentram nas proximidades do relógio de contagem regressiva para a Copa.

Apesar de não ocupar a avenida, o protesto causa reflexos no tráfego do local, sentido Centro, por conta dos motoristas que diminuem a velocidade ao passarem pelos manifestantes.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a Grenit, que afirmou desconhecer o protesto. A empresa também não se posicionou sobre o caso.

