Trabalhadores protestam em frente ao Ministério Público

Cerca de 100 pessoas protestam na manhã desta quarta-feira, 30, em frente a sede do Ministério Público no bairro de Nazaré.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a manifestação é realizada por trabalhadores do setor industrial do polo de Camaçari. A motivação ainda é desconhecida.

Os motoristas devem evitar a região do protesto. Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a região da avenida Joana Angélica apresenta lentidão no trânsito.

adblock ativo