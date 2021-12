Trabalhadores protestam contra Reforma da Previdência em Salvador

Mesmo após o encerramento do protesto contra a Reforma da Previdência, realizado na manhã desta sexta-feira, 22, entre a Rótula do Abacaxi e as imediações do Shopping da Bahia, o trânsito na região da avenida ACM ficou com fluxo intenso. Na Bonocô o fluxo já flui nas duas vias.

Segundo a Superintendência de Trãnsito de Salvador (Transalvador), as vias foram liberadas pelos manifestantes. O órgão de trânsito informou que as vidas estavam congestionadas, mas por volta das 12h30 melhorou o fluxo dos veículos.

O protesto ocasionou bloqueios e acessos alternativos no trânsito da região - Rótula do Abacaxi e Av. ACM - feitos pela Prefeitura e Transalvador, que estariam congestinando e dificultando acesso a regiões como Bonocô e Iguatemi. A Transalvador informou que os desvios foram feitos na Rótula do Abacaxi, com acesso à Bonocô, e no Hiperposto, na Avenida ACM.

Centenas de trabalhadores se concentraram na Rótula do Abacaxi, por volta das 9h, para iniciarem o protesto, que culminou com uma caminhada com direção ao Shopping da Bahia.

Segundo o diretor do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, Daniel Mota, a categoria aderiu ao protesto. Os ônibus ficaram parados nas vias da região, causando bloqueio no trânsito.

Daniel Mota também informou que todos os rodoviários foram convidados para o ato. "Aqueles que passam pela Rótula do Abacaxi pararam naturalmente. Os demais foram convidados para participar", explica.

Além dos rodoviários, o protesto também reuniu representantes de 12 centrais sindicais, entre elas a Central Única dos Trabalhadores da Bahia (CUT-BA), Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Força Sindical e Central Sindical Popular - Conlutas, além de sindicatos vinculados a elas.

Conforme Cedro Silva, presidente da CUT-BA, o objetivo do protesto foi realizar um debate com população sobre a Reforma da Previdência e os prejuízos que ela pode causar.

"Nós queremos mostrar para o povo o que essa reforma significa, porque somente com a população informada que conseguimos pressionar os deputados federais que vão participar da votação", diz Cedro.

O diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB-BA), Delsuc Machado, ressalta um indicativo de greve das categorias em junho.

"O projeto de reforma só tara prejuízo para trabalhadores. Trabalhar 40 anos para se aposentar é surreal. O protesto de hoje buscou construir a grave geral que deve ocorrer de mês de junho, quando será votado o projeto", comenta Delsuc.

"Estamos vivendo em um governo ilegítimo que impõe reformas anti populares e danosas ao povo. O governo está acabando com os programas sociais, como minha casa minha vida, está reduzindo os recursos para programas sociais, como o bolsa família. Esse programa de reforma vai acabar com a aposentadoria. Os idosos terão que sobreviver com 400 reais. Rodrigo Maia disse que o trabalhado pode trabalhar até os 80, ele disse isso por que nunca trabalhou de forma árdua, como trabalha os assalariados no Brasil", completa o militante Walter Takemoto.

A assessoria da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) informou que as atividades acadêmicas paralisadas por conta do protesto. Os professores da instituição de ensino convocaram os alunos a participarem do ato.

Manifestantes fizeram caminhada sentido Iguatemi | Foto: Raul Aguilar | Ag. A TARDE

Outras cidades

Além de Salvador, outros protestos estavam marcados para acontecer em diversas cidades da Bahia. Segundo Cedro, as manifestações ocorreram em Camaçari, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus, Ipirá, Teixeira de Freitas, Itabuna, Itapetinga, Eunápolis e Itamaraju.

O movimento também é realizado em outros estados brasileiros.

Trabalhadores protestam contra Reforma da Previdência em Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

