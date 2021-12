Trabalhadores protestam contra obras do Rio Vermelho

Funcionários que trabalham em boxes no Mercado do Peixe protestam nesta segunda-feira, 20, no Rio Vermelho. O grupo reclama das obras que são realizadas no bairro, que vai abranger o equipamento.

Cerca de 300 trabalhadores, não abriram as portas dos estabelecimentos nesta segunda, e acusam a prefeitura de não fornecer nenhuma garantia de trabalho para eles, que terão de deixar o local até o dia 30 de julho e ainda não sabem para onde serão transferidos.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), os manifestantes usaram cadeiras e mesas para bloquear a pista, impedindo a passagem dos veículos que seguiam em direção ao bairro da Amaralina. Por volta das 10h30 o grupo liberou o o trânsito, mas continuaram o ato em frente ao mercado.

Equipes da Transalvador e da Polícia Militar estiveram no local.

adblock ativo