Trabalhadores protestam contra insegurança em obras do metrô

Deste setembro passado, 33 assaltos a trabalhadores das obras do metrô de Salvador foram registrados pelo sindicato da categoria (Sintepav). No mesmo período, um carro e uma motocicleta de operários foram roubados.

No último dia 25, o encarregado Denival Pereira de Andrade, 26, levou um tiro no ombro após uma tentativa de assalto na região de Pirajá.

Preocupados com as ocorrências, cerca de 3 mil pessoas fizeram uma manifestação, nesta sexta-feira, 5, para cobrar do governo estadual medidas efetivas de combate à violência no entorno das obras.

Segundo o presidente do Sintepav, Bebeto Galvão, foi solicitada uma reunião com o secretário de Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, para discutir o tema.

Galvão ressalta que, caso não haja uma providência até a próxima sexta-feira, 12, os trabalhadores vão entrar em greve, o que comprometeria o cronograma de obras.

Por volta das 7h, operários se reuniram em assembleia, no Campo da Pólvora, e depois caminharam até o prédio da Polícia Civil, na Praça da Piedade. O chamado "Dia de mobilização pela valorização da vida e do trabalho", causou congestionamento na Av. Joana Angélica.

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que o pedido de reunião foi protocolado na última quinta-feira, mas ainda não há data prevista para o encontro, que depende da agenda do secretário.

Durante todo o dia, os cerca de 3.200 trabalhadores não atuaram nas obras. Neste sábado, 6, segundo o Sintepav, eles seguem parados e só retornam ao serviço terça, 9, após o feriado de N. Sra, da Conceição da Praia (segunda, dia 8).

Medo

O clima de insegurança se espalhou pelos canteiros. Segundo os operários, alguns já foram assaltados três vezes. "Acontece do nosso lado, não há como encarar com naturalidade. A saída, das 18h às 22h, sempre é tensa. A polícia passa por lá de dia, mas à noite não", diz Cícero Silva dos Santos, que trabalha nas obras há dois meses.

"Eles (os assaltantes) abordaram um topógrafo do meu lado. Saí correndo. Nessa área, muitos já foram roubados. Um deles, três vezes", afirma Jorge Tadeu, 37.

Segundo Aroldo Moreira, 28, o medo afeta a qualidade do trabalho: "Ninguém consegue trabalhar bem. Você sai de casa e não sabe se volta".

O secretário-geral do Sintepav, Paulo Roberto, que costuma acompanhar os casos, diz que os ladrões chegam aos canteiros fortemente armados. "Não podemos achar que uma coisa dessa é normal. Para o trabalhador exercer bem sua função, é preciso um ambiente tranquilo", frisa.

Em nota, a Polícia Militar ressaltou que o policiamento ostensivo é executado diuturnamente nas proximidades dos canteiros de obras do metrô com radiopatrulhamento, utilizando veículos de duas e quatro rodas. Destacou, entretanto, "que não é de sua competência a realização da segurança no interior dos canteiros de obras".

