Trabalhadores paralisam e trens ficam sem operar por 24h em Salvador

Os moradores do Subúrbio Ferroviário de Salvador amanheceram nesta terça-feira, 12, sem o serviço de trens por conta de uma paralisação de 24 horas. Os trabalhadores da categoria reivindicam aumento com base na inflação de 4%, mas a Companhia de Transportes da Bahia (CTB) não reajustou o salário.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Ferroviário e Metroviário dos Estados da Bahia e Sergipe (Sindiferro), além da falta de reajuste salarial, eles pedem melhores condições de trabalho.

Há também os rendimentos que estão defasados há cerca de 12 anos, "desde que os trabalhadores foram transferidos do controle da União para o município e depois para o estado".

Caso não tenha nenhuma posição da empresa até segunda-feira, 18, sindicalistas e diretores irão são se reunir para avaliar as possíveis medidas a serem tomadas.

A CTB se pronunciou por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), informando que está aberta ao diálogo com os trabalhadores. "Todas as cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) foram aprovadas, restando pendentes discussões de cláusulas financeiras", disse por meio de nota.

A empresa ainda comunicou que 11 concorrentes aprovados no Processo Seletivo Simplificado, que segundo a CTB, seria uma das reivindicações do Sindiferro. Os candidatos estão em fase de apresentação e depois serão submetidos ao treinamento.

Por conta da paralisação, cerca de 18 mil pessoas estão sem o serviço que opera entre a Cidade Baixa e o subúrbio ferroviário. Por conta da disso, os usuários que pagam a tarifa de R$ 0,50 para embarcar em um trem, terão que desembolsar R$ 3,60 para pegar um coletivo.

O protesto desta terça, de acordo com o Sindiferro, foi comunicado desde a manhã desta segunda-feira, 11, com a distribuição de panfletos à população.

