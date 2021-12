Trabalhadores liberam ACM após 4h30 de protesto contra reformas

O protesto contra a reforma da Previdência foi finalizado após cerca de 4h30 de bloqueio na avenida ACM. Durante o movimento, que faz parte de um ato nacional, os manifestantes fecharam a via na altura do Shopping da Bahia, congestionando o trânsito no local e outras vias importantes da cidade (Bonocô, Juracy Magalhães, Rótula do Abacaxi), além da BR-324.

Com o término do protesto, o trânsito começou a ser normalizado. Contudo, os ônibus ainda enfrentam congestionamento nas vias exclusivas para o transporte urbano, já que os coletivos ficaram retidos durante a manifestação.

Manifestação

O movimento foi uma iniciativa de professores de rede pública e privada. Escolas municipais e estaduais tiveram as aulas suspensas nesta quarta como um sinal de protesto contra a iniciativa do governo federal em Reformar a Previdência Social.

Cerca de 60 colégios privados também suspenderam as aulas nesta quarta. Como o Colégio Anchieta, no Caminho das Árvores, o Salesiano na avenida Paralela e Favo de Mel, no Cabula.

A iniciativa também contou com o a adesão de outros setores como, os bancários, que paralisaram os serviços durante o período da manhã, e retomaram as atividades no início da tarde.

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde da Bahia (Sindsaúde) também suspendeu os serviços ambulatoriais e administrativos nesta quarta.

O Sindicato dos Rodoviários apoiou o ato nacional, mas não paralisou as atividades nesta quarta.

Já representantes do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário da Bahia (Sindjufe) estiveram presente no ato.

"Estamos lutando contra esse ataque aos direitos do trabalhador e às 15 horas estaremos em número muito maior no Campo Grande. Hoje é o Dia Nacional de Mobilização contra as reformas. Nós queremos que o povo brasileiro tenha direito a se aposentar e que o governo prove que déficit é esse, mentiroso, que não existe", disse Denise Carneiro, diretora do Sindjufe-Ba.

Cidade dividida

A manifestação desta manhã na ACM dividiu a cidade em duas áreas, de um lado quem circulou pela avenida Paralela e orla se surpreendeu com o trânsito livre, do outro motoristas que seguiam sentido o Shopping da Bahia ficaram 'presos' no bloqueio feito pelos manifestantes.

Alguns passageiros desistiram de aguardar nos ônibus e seguiram andando para seus destinos, como a técnica de enfermagem Márcia Cleide Nascimento, 38 anos. Ela deixou o plantão às 8 horas no Itaigara, mas não conseguiu ir para casa para descansar. Com o ônibus preso no bloqueio na ACM, Márcia teve que ir andando até a avenida Magalhães Neto para seguir em um coletivo pela orla.

Campo Grande

O protesto contra a reforma da Previdência terá um novo ato em Salvador. Os manifestantes pretendem se reunir na praça do Campo Grande às 15 horas.

Para reforçar o movimento, forças sindicais de várias cidades do interior da Bahia, se deslocaram para a capital. O ato conta com a participação de 396 municípios, como, Jacobina, Caém, Feira de Santana e Itabuna.

