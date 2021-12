Trabalhadores fazem protesto e cobram contratação pelo BRT

Trabalhadores fizeram um novo protesto no canteiro de obras do Bus Rapid Transit (BRT), na Rótula do Abacaxi, na manhã desta sexta-feira, 8. Cerca de 50 pessoas pedem que o Consórcio BRT Salvador contrate os profissionais que vão ao local após a divulgação de falsas vagas de emprego.

Uma parte do grupo bloqueou uma das vias da Rótula, sentido Bonocô, atrapalhando a circulação de veículos na região. Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estão no local, assim como policiais militares. Os trabalhadores afirmam que só vão sair depois que conversar com a empresa.

"Estou desempregado desde 2015. Vim na segunda, 4, e retornei nesta sexta, 8, porque fui informado que nos atenderiam, mas nada aconteceu", comenta Miguel dos Santos, 54 anos, que atua como pedreiro.

O protesto foi encerrado ainda na manhã desta sexta.

Na noite desta quinta, 7, o Consórcio BRT Salvador informou que as contratações ainda não estão disponíveis e que não há permissão nos canteiros para receber currículos de candidatos interessados em trabalhar na obra.

Ainda segundo a empresa, as informações sobre contratação serão divulgadas por meio do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm), que irá divulgar as vagas, no site e nas redes sociais, quando a permissão for concedida. Ainda não há previsão de quando as oportunidades estarão disponíveis.

O Simm também garante que é possível confirmar a abertura de vagas pelo telefone (71) 3202-2017. O órgão também informa que a empresa nem o canteiro de obras devem ser procurados para o recebimento de currículos para o BRT para evitar tumultos.

Grupo quer conversar com a gestão do Consórcio BRT Salvador | Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

adblock ativo