Trabalhadores fazem ato pró-Dilma e em defesa da democracia

Cerca de 100 representantes de sindicatos participaram na manhã desta quinta-feira, 20, de um ato a favor da presidente Dilma Rousseff e da democracia, que teve início em frente ao Shopping da Bahia e foi até a sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), no Stiep.

Segundo o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT-Bahia), Cedro Silva, a manifestação seguiu até a Fieb porque os participantes queriam convencer os empresários a não desistirem do país".

"A manifestação é em prol da democracia, independente de partidos políticos. Nós estaríamos lutando por qualquer governo eleito democraticamente. Também protestamos contra Eduardo Cunha, por causa dos casos de corrupção e lavagem de dinheiro", disse ele.

O presidente da Central Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Aurino Silva, explica que o ato desta manhã foi uma espécie de convocação, para uma nova passeata que está programada para acontecer ainda nesta quarta, às 14h, no Centro da cidade."Esperamos mais de 5 mil trabalhadores pela tarde", completou.

Participaram do movimento trabalhadores ligados aos sindicatos dos Rodoviários Central, Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro), Trabalhadores em Limpeza do Estado da

Bahia (Sindilimp-BA) e dos Químicos e Petroleiros da Bahia (Sindiquímica), além de outras associações e funcionários da Bahiagas, que estão em greve.

Eles carregaram faixas com dizeres como "Em defesa da democracia, da agricultura familiar e da economia solidária" e "O semiárido diz não ao golpe".

Quando a manifestação chegou na avenida Tancredo Neves, alguns ocupantes de um prédio fizeram panelaço nas janelas, em oposição ao ato. Ao chegar na frente do posto Shell, um

motorista - que não acompanhava a caminhada - criticou o motivo do protesto, irritando algum dos manifestantes. Um deles interpretou como uma provocação e jogou um objeto dentro do carro. Logo em seguida, o tumulto foi controlado pela polícia.

A passeata deixou o trânsito lento, principalmente na avenida Tancredo Neves, porém agentes da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), estiveram no local organizando a situação. Por volta das 12h, os manifestantes chegaram na Fieb, onde foi encerrado o ato.

