Trabalhadores fazem ato em defesa de estatais e empregos

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) realiza nesta quarta-feira, 30, atos em defesa das empresas estatais, serviço público, empregos e direitos. Os trabalhadores se reuniram por volta das 6h em frente a sede da Petrobrás, no Itaigara.

De acordo com o coordenador geral do Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro), o movimento no início da manhã reuniu cerca de 300 trabalhadores, que "simbolizam a disposição dos trabalhadores e trabalhadoras em não permitir que empresas estratégicas sejam entregues ao capital internacional", afirmou o coordenador.

Em Salvador, um novo ato está previsto para ocorrer às 10h, em frente ao Edifício Empresarial Duarte da Costa, na Pituba. Além dos protestos na Bahia, em diversos estados estão previstas caravanas que seguem para Brasília, onde para ato nacional que está previsto a ocupação a esplanada dos Ministérios.

