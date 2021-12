Trabalhadores dos Correios protestam após decretarem greve

Após a adesão ao movimento nacional e o decreto de greve, cerca de 300 trabalhadores dos Correios na Bahia realizam um protesto desde o início da manhã desta sexta-feira, 31, em frente ao edifício-sede da empresa, no bairro da Pituba.

De acordo com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos no Estado da Bahia (Sincotelba), Simone Soares Lopes, o motivo da greve foi a mudança no plano de saúde dos trabalhadores, que passará para uma caixa de assistência.

"Nós estamos revoltados com a forma em que está sendo feito, já que qualquer mudança deveria passar por uma comissão paritária. Além disto, nosso salário inicial é de R$ 1.084, um dos mais baixos entre as regionais. Então fica difícil pagar cerca de R$ 400 no plano", revela a sindicalista.

A greve foi decretada durante uma assembleia realizada nesta quinta-feira, 30, na sede do sindicato, no Matatu de Brotas. De acordo com o vice-presidente do Sincotelba, Saul Gomes da Cruz, os trabalhadores vão permanecer no local da manifestação até 16h30, quando será realizada uma assembleia para decidir se a greve continuará por tempo indeterminado ou se servirá apenas como um alerta para o patronato.

"A Federação Nacional entrou com uma ação para que os Correios sejam obrigados a cumprir um acórdão. Hoje haveria uma audiência, que foi remarcada, pela quarta vez, para o mês de abril. Por isso, vamos avaliar a manutenção da greve", enfatiza Simone Lopes.

A reunião que vai decidir os rumos do movimento deve acontecer no mesmo local do protesto, no período da tarde. Também está prevista uma caminhada na região.

