Trabalhadores do Sindilimp realizam protesto no CAB

Cerca de 600 trabalhadores filiados ao Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza Pública (Sindilimp-Ba) realizam na manhã desta quarta-feira, 15, uma manifestação em frente à secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).



O grupo chegou por volta de 6h e permanece acampado no local, bloqueando as entradas da secretaria. De acordo com o diretor-executivo do Sindilimp e da CUT-BA, Edson Conceição de Araújo, os trabalhadores são terceirizados pelo Governo e prestam serviço de limpeza para as secretarias de Educação, Segurança Pública, Saúde e Meio Ambiente, entre outras.



"Os trabalhadores estão há mais de três meses sem receber salários, além do 13º, vale-transporte e alimentação. Nossa data-base é janeiro e as empresas que pagam os terceirizados estão dizendo que não vão dar aumento", afirma o sindicalista.



Edson ressalta que o grupo permanecerá no local até que seja realizada uma rodada de negociação entre as empresas e o sindicato.

Em nota, enviada a imprensa, a Secretaria de Educação, informa que já foi feito o repasse às empresas para pagamento dos prestadores de serviços. As empresas assumiram o compromisso de regularizar os pagamentos imediatamente.

adblock ativo