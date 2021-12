Trabalhadores do metrô paralisam atividades nesta sexta

Funcionários da construção civil e pesada paralisam as atividades na manhã desta sexta-feira, 19. Eles participam de uma reunião na praça do Campo da Pólvora, no bairro de Nazaré, em Salvador, para discutir a nova campanha salarial de 2016.

De acordo com o Sindicado da Construção Civil e Pesada (Sintepav-BA), a paralisação afetas obras do metrô de Salvador, além de outros serviços na região metropolitana.

Ainda segundo o Sintepav, após a assembleia, os trabalhadores pretendem seguir em passeata até o Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

