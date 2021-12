Trabalhadores do INSS se mobilizam para protesto na sexta

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Previdência Social no estado da Bahia (Sindprev) realizam na manhã desta terça-feira, 4, atos de mobilização nas unidades do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) em Salvador e na região metropolitana.

Os trabalhadores estão concentrados em frente às unidades do Comércio, Itapuã, Camaçari e Lauro de Freitas com o objetivo de convocar os servidores para a manifestação que acontecerá na sexta-feira, 7, às 10h, na unidade das Mercês, no Centro da capital.

Segundo o coordenador do sindicato, Valdemir Medeiros, a ação também é feita para pedir a adesão dos peritos ao movimento de greve, que já dura um mês. As concentrações são realizadas nas próprias unidades. Por isso, não há reflexo no trânsito destas regiões.

adblock ativo