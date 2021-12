Trabalhadores do Imbuí e av. Pinto de Aguiar decretam greve

Cerca de 650 trabalhadores das obras do Imbuí e da avenida Pinto de Aguiar decretarem greve por tempo indeterminado na manhã desta quinta-feira, 6.

De acordo com informações do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada e Montagem Industrial (Sintepav), a decisão foi tomada por conta do descumprimento de algumas resoluções da Convenção Coletiva do Trabalho (CCT).

A contrução do Sistema Viário do Imbuí integra um conjunto de obras que visam melhorar a mobilidade urbana em Salvador, e recebeu investimento de R$ 95 milhões, segundo o Sintepav.

"O parodoxo é que a obra se propõe melhorar a qualidade de vida de milhares de soteropolitanos, mas no que tange aos direitos dos trabalhadores que são responsáveis por tal execução, a atitude é de privação social de direito, precarização das relações de trabalho e aviltamento da dignidade humana dos trabalhadores", afirmou em nota o sindicato.

Já o Consórcio Pinto de Aguiar também descumpriu os itens da Convenção, que motivou a paralisação dos trabalhadores.

Entre as irregularidades apontadas pelo sindicato, está a falta de apresentação do comprovante de pagamento da cesta básica, atraso no pagamento do salário e

horas extras dos funcionários, falta de pagamento do adiantamento quinzenal e horas extras, Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) e descumprimento de cláusulas de segurança e saúde o trabalho, entre outras.

Na tarde desta quinta, por volta de 14h, representantes do sindicato participam de uma reunião na Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur).

adblock ativo