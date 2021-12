Trabalhadores de Salvador aderem a mobilização nacional

Salvador é uma das cidades que aderiram ao Dia Nacional de Luta e Mobilizações nesta quarta-feira, 28. Os trabalhadores realizam uma manifestação no centro da cidade, com uma caminhada do Sindicato dos Bancários à Superintendência Regional do Trabalho (SRTE), onde acontece um ato político.

O movimento é organizado pelas centrais sindicais CTB, CUT, Força Sindical, UGT e Nova Central e se posiciona contra as Medidas Provisórias 664 e 665 - publicadas pelo governo federal no dia 30 de dezembro de 2014 -, que modificam as relações trabalhistas, principalmente as regras de acesso a seguro-desemprego, pensão por morte, auxílio-doença e abono salarial.

Além da capital baiana, também estão previstas manifestações em Curitiba (PR), Florianópolis(SC), Belém (PA), Manaus(AM), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), São Paulo (SP), Fortaleza (CE) e Rio de Janeiro (RJ).

Segundo informações da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), o ato é uma prévia da marcha prevista para 26 de fevereiro, em São Paulo.

adblock ativo