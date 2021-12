Trabalhadores de pedágios protestam por melhoras de salário na Bahia

Um grupo realiza um protesto na manhã desta segunda-feira, 29, na Rodovia BA-526, próximo a Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O grupo, formado por representantes da Federação Nacional dos Empregados nas Empresas Concessionárias do Ramo de Rodovias Públicas, Estradas em geral e Pedágios (Fenecrep), interditou todas as vidas do pedágio da Bahia Norte por 15min, às 10h14. No momento, a via está parcialmente fechada. Apenas uma cabine está aberta no sentido Salvador e outra no sentido Lauro de Freitas.

As principais reivindicações da categoria são manutenção dos direitos já conquistados, condições de trabalho mais seguras e melhores salários. A data foi escolhida pela proximidade com o 1º de maio, dia do trabalho.

BA-099

Mais cedo, por volta das 8h, a categoria também protestou na rodovia da BA-099, interditando parcialmente o pedágio administrado pela Consecionária Litoral Norte (CLN).

Em nota a CLN informou que o protesto foi organizado por um sindicato e não contou com a participação de colaboradores da concessionária.

Confira na íntegra:

"A Concessionária Litoral Norte (CLN), uma empresa do grupo Invepar, informa que a manifestação registrada na praça de pedágio entre 7h50 e 9h05 desta segunda-feira causou uma retenção de 400 metros no sentido sul e 200 metros no sentido norte. O protesto foi organizado por um sindicato e não contou com a participação de colaboradores da concessionária."

Até o momento da publicação desta matéria, o A TARDE tentou entrar em contato com a Bahia Norte, mas não obteve resposta.

adblock ativo