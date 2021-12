Trabalhadores de Lauro de Freitas iniciam carreata em favor de Lula

Tralhadores da cidade de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, iniciaram, na tarde desta sexta-feira, 6, uma carreata pela democracia e contra a prisão do ex-presidente Lula.

Os manifestantes seguem para Salvador, onde se concentrarão, na região do Shopping da Bahia, junto com outros grupos de trabalhadores e Centrais Sindicais. Com faixas, cartazes, bandeiras e carro de som, o grupo pede também pelo fim do golpe.

