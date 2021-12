Trabalhadores de hotéis negam proposta de reajuste salarial

Durante assembleia realizada nesta terça-feira, 13, os trabalhadores de hotéis avaliaram e recusaram a proposta de reajuste salarial de 7%, sugerida pela Superintendência Regional do Trabalho (SRTE).

De acordo com o Sindicato dos trabalhadores de hotéis, restaurantes, bares e similares de Salvador e região (Sindhotéis), a categoria decidiu dar prosseguimento à mobilização para o acordo em relação aos salários.

Na próxima segunda-feira, 19, será realizada uma nova reunião entre representantes do Sindhoteis e do sindicato patronal, com mediação do SRTE, para mais uma rodada de negociações.

Entre as reivindicações dos trabalhadores estão a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, cesta básica e ticket alimentação no valor de R$ 120, acréscimo de 30% no salário dos profissionais que dominem um segundo idioma e limite de 12 quartos por camareira que, segundo o sindicato, sofrem com lesões por esforço repetitivo.

adblock ativo