Trabalhadores da Petrobras realizam manifestação no Itaigara

Uma manifestação reuniu na manhã desta sexta-feira, 9, cerca de 150 trabalhadores da Petrobras, que realizaram uma caminhada do Hospital Aliança à sede da empresa, no bairro do Itaigara, e impediram a entrada dos outros profissionais que chegavam para trabalhar.

Durante a manifestação, os petroleiros protestaram contra a morte de mais de 348 trabalhadores na última década, por conta de acidentes ou doenças geradas a partir do contato com os produtos químicos. O protesto em Salvador integra o ato nacional em favor da saúde dos trabalhadores.

A manifestação foi encerrada com a queima de um caixão que, de acordo com o Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro), foi uma forma de protesto contra a política de segurança e de gestão da empresa. "A Petrobras negligencia as questões de segurança e da saúde do trabalhador. Queremos chamar a atenção da sociedade que, ao comprar um botijão de gás, pode estar imbutido ali o trabalho de um profissional que está morrendo de câncer por causa da falta de segurança", afirma Edson Almeida, diretor financeiro do Sindipetro.

Por conta da manifestação, o trânsito ficou complicado nas Avenidas Juracy Magalhães e ACM, entre o Hospital Aliança e o Itaigara.

