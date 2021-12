Trabalhadores da construção pesada voltam às atividades

Os trabalhadores da construção civil pesada da Bahia aceitaram acordo e greve chegou ao fim na manhã desta quinta-feira, 23. A categoria decidiu voltar às atividades após assembleia, realizada no Campo da Pólvora, em Salvador. Eles estavam de braços cruzados desde o último dia 16.

A categoria reivindicava melhorias salariais e de trabalho, além de protestarem contra o projeto de lei (PL) 4330, que regulamenta a terceirização dos trabalhadores, segundo informações do Sindicato da Construção Civil Pesada (Sintepav).

A decisão ocorreu durante audiência pública na sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), na quarta, 22, que reuniu representantes dos trabalhadores e dos empresários. Nesta quinta, 23, a categoria contemplou a proposta.

Ficou definido um índice de reajuste salarial de 7,68% com o pagamento da diferença dos meses de março e abril de 2015 preferencialmente no adiantamento quinzenal ou junto com a folha de pagamento do mês de maio/2015; acréscimo de R$ 20aos valores atualmente praticados nas cestas básicas; manutenção das negociações referentes à Participação nos Lucros e/ou Resultados - PLR e a manutenção das demais conquistas firmadas nas convenções anteriores.

adblock ativo