Trabalhadores da construção pesada realizam passeata no 10º dia de greve

Com as atividades suspensas desde o último dia 15 de abril, os trabalhadores da construção pesada fizeram nesta quinta-feira, 22, uma assembleia seguida de passeata, saindo, pouco depois das 9 horas, da Rótula do Abacaxi até o Campo da Pólvora. Centenas de trabalhadores participaram da manifestação, que paralisou o trânsito, provocando congestionamento.

Em todo o Estado, são 30 mil associados ao Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Pesada e Montagem do Estado da Bahia (Sintepav). Segundo o vice-presidente da entidade, Irailson Warneaux, a paralisação é total em diversas obras, em Salvador, Xique-Xique, Barreiras, regiões do Baixo Sul e Recôncavo baiano.



Na capital, as maiores são a Via Expressa e o Emissário Submarino de Jaguaribe/Canal do Imbuí. No interior estão paralisadas obras como a barragem de Xique-Xique, a pavimentação asfáltica da estrada Vera Cruz-Santo Antônio de Jesus e as PCH´s (Pequenas Centrais Hidrelétricas) em São Desidério.



Em Salvador, conforme Warneaux, são 10 mil trabalhadores e cerca de 15 empresas paradas. A maior obra afetada é a da Via Expressa, do Governo do Estado. O órgão responsável, a Conder (Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia), informou, por meio da assessoria de comunicação, que não se pronunciará, pois se trata de uma relação entre empregados e empregadores. Quanto à paralisação retardar o cronograma, o posicionamento oficial é de preocupação com o prejuízo, mas de que, por enquanto, o cronograma está mantido, inclusive a previsão de inauguração do complexo viário da Rótula do Abacaxi, marcado para 30 de junho.

Reivindicações - Os trabalhadores reivindicam reajuste salarial de 17% (inflação mais ganho real), cesta básica de R$210, horas extras de 60% em dias úteis e 100% nos finais de semana e feriados e participação nos lucros.

Segundo o vice-presidente do Sintepav, houve quatro rodadas de negociação sem acordo. Por isso, o sindicato acionou o Ministério Público do Trabalho (MPT). “O MPT fez uma proposta intermediária, de 12% de reajuste e R$110 de cesta básica. Houve acordo, mas no dia seguinte, quando formos assinar, eles (patrões) voltaram atrás. É uma afronta, uma falta de respeito”, desabafa Warneaux.

Contudo, de acordo com a ata de audiência, realizada dia 13 de abril, mediada pelo procurador do Trabalho Luiz Alberto Teles Lima, houve “ausência de entendimento relativo à proposta apresentada”. De acordo com a assessoria de comunicação do MPT, o caso está arquivado e o ó rgão só volta a fazer mediação se for novamente solicitado por uma das partes.

A diretora de Relações de Trabalho do Sindicato Nacional da Indústria de Construção Pesada e Infraestrutura (Sinicon), Reinilda Cavalcanti, afirma que as empresas não têm como conceder reajuste superior a 7%. “Trabalhamos com contratos de valores fechados, que no máximo são reajustados pelo INPC. O setor está aquecido. Tem mais obras e postos de trabalho. Mas o reajuste dos contratos não acompanha. Dar o aumento pedido inviabilizaria muitas empresas”, justifica Reinilda.

Ela, no entanto, assegura que as empresas estão avaliando o que pode ser concedido. “Estamos dispostos a ceder, mas é preciso que ambos os lados façam isso”, finaliza. A diretora informa que o Sinicon não quantificou o percentual de adesão à greve, mas diz haver muias obras sendo realizadas no interior.

